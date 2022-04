Ministro das Finanças garante que não vai mexer no défice

%u201CTemos de assegurar é que não haja dúvidas%u201D sobre %u201Ca estabilidade orçamental%u201D de Portugal, incluindo a diminuição da dívida pública. Para ficarmos mais protegidos e salvaguardados %u201Cno caso da subida das taxas de juro%u201D, explicou ainda o ministro.



Nesse sentido, o ministro das Finanças afastou a possibilidade de aumentos intercalares dos funcionários públicos em 2022 para fazer face à inflação esperada e revista em alta de quatro por cento.



Fernando Medina considerou que tal medida não seria %u201Ca resposta adequada%u201D e que iria ter um impacto negativo na produção e alimentar um aumento em cadeia dos preços, tornando %u201Cnacional um processo inflacionário que é largamente importado%u201D.



O ministro considera que o Orçamento do Estado apresentado esta tarde constitui a melhor resposta ao momento que Portugal está a viver, garantiu.



%u201CO que está aqui em causa é a escolha de uma política num momento pouco frequente, que é a resposta a um aumento da inflação a qual é, até ao momento, temporário e concentrado num número limitado de bens%u201D, explicou Fernando Medina.



O ministro das Finanças promete abertura ao diálogo com os parceiros sociais e ouvir %u201Chumildemente%u201D as propostas que lhe venham a ser apresentadas, %u201Cdesde que não desvirtuem o orçamento que acabamos de apresentar%u201D.



Reconhecendo ainda que %u201Cestamos a viver um momento de grande volatilidade%u201D, Fernando Medina considerou que o executivo está %u201Cpreparado para ir gerindo a conjuntura%u201D.



%u201CAdotaremos as medidas que forem necessárias com ênfase na disciplina orçamental%u201D, prometeu, sublinhando que as medidas temporárias já previstas são as mais adequadas e evitam o incumprimento do défice.