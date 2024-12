Ministro das Finanças não exclui custos para contribuintes na construção de novo aeroporto

Declarações de Joaquim Miranda Sarmento na cerimónia simbólica de entrega do relatório inicial de encargos, pela concessionária aeroportuária ANA, para a construção do Aeroporto Luís de Camões, no Campo de Tiro de Alcochete, sem direito a questões dos jornalistas.





“Veremos o que o relatório diz sobre esse aspeto”, realçou o governante, garantindo que o executivo atuará “sempre na persecução do interesse público”.