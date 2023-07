Ministro das Finanças prepara soluções para aliviar o peso da habitação nas famílias

Foto: António Cotrim - Lusa

A dois dias do Banco Central Europeu anunciar uma nova subida das taxas diretoras, o ministro reconhece que o peso deste encargo é já excessivo para muitos portugueses.



Nesta entrevista, o ministro das Finanças garante que o IVA zero nos alimentos vai manter-se até ao final do ano e que está a ser estudada a continuidade em 2024.



Sobre o Orçamento do Estado do próximo ano, Medina promete um desagravamento da carga fiscal que tenha impacto já em 2024, sobretudo para a classe média.