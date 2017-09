Ministro das Finanças promete alívio fiscal para todos os escalões do IRS

RTP18 Set, 2017, 08:22 / atualizado em 18 Set, 2017, 08:24 | Economia

O alívio da carga fiscal é "uma certeza", garantiu Centeno, em particular centrada nos rendimentos do trabalho e permitida "pelas condições económicas que conseguimos em Portugal".



Já a carga fiscal vai ser aliviada. "A fórmula não está fechada, está em análise" revelou o ministro. Mas "todos os escalões de IRS vão sofrer um desagravamento fiscal no próximo ano", tal como já previa o programa do Governo, lembrou ainda, apontando para a extinção da sobretaxa no próximo ano.



“Vamos ter a maior redução em 19 anos da dívida pública”

Quanto à sua possível escolha para presidente do Eurogrupo e eventuais dificuldades em conciliar o cargo com a pasta das Finanças, Centeno foi categórico. "Mais importante do que a presidência do Eurogrupo é que a posição portuguesa seja discutida", afirmou.

Concórdia na “Geringonça”

Outra confirmação visou os funcionários públicos. "Já está a ser debatido o descongelamento das carreiras", garantiu Centeno, "uma medida difícil mas que vai ser implementada".Sobre as exigências dos Enfermeiros, o ministro foi conciliador. "É possível encontrar um caminho", disse."Temos de enquadrar as exigências e as ambições dos Enfermeiros", reconheceu, referindo que a classe irá ser também contemplada no descongelamento das carreiras.O ministro das Finanças sublinhou na entrevista à RTP a importância do impacto da saída de Portugal do nível de 'lixo', anunciada pela agência de Rating Standard and Poors."A decisão é crucial, naquilo que o Governo tem vindo a fazer nos últimos dois anos" afirmou Mário Centeno. "Vem trazer uma solidez a este processo", o qual "não pode ser interrompido", sublinhou."É apenas um momento de toda esta caminhada mas é um momento muito decisivo e muito marcante" sublinhou o responsável pelas Finanças, revelando optimismo quanto ao futuro a médio prazo."A partir daqui, a expectativa que todos temos é a de que os custos de financiamento não só do Estado mas das empresas e, por transmissão, as famílias, sejam reduzidos"."É muito importante que o país esteja nesta trajetória num momento em que a política monetária das grandes economias está a mudar", alertou ainda Centeno."O país precisa de se preparar" para esta mudança, afirmou."As expectativas que estão formadas agora de forma mais sólida com esta decisão da Standard and Poors é que as restantes agências - a Moody's e a Fitch - façam o mesmo trajeto e alterem a classificação para investimento", afirma o ministro.Centeno não se comprometeu com prazos, adiantando que as agências cumprem o seu próprio calendário e lembrando os sinais positivos dados pela Moody's recentemente sobre a evolução da Economia portuguesa.Mas o ministro está otimista. "No final do ano vamos ter a maior redução em 19 anos da dívida pública, para 127.7 por cento do PIB", garantiu o ministro."A dívida pública vai cair nos próximos anos de forma consecutiva até estabilizar todas as condições de financiamento da Economia portuguesa" espera o ministro."Temos vindo a cumprir todas as metas e todos os compromissos que assumimos no programa do Governo" garantiu Centeno, sem dar muita importância a avisos de prudência sobre o caminho a seguir após a recuperação do 'rating'."Os alertas já estão no programa do Governo", lembrou, referindo que todas as medidas de alívio fiscal previstas e de descongelamento de carreiras na Função Pública já estavam a ser estudadas."O compromisso essencial do Governo é com a melhoria generalizada, e da generalidade, dos portugueses", referiu.Sobre o acordo para o próximo Orçamento do Estado, Centeno preferiu sublinhar o clima de concórdia que persiste na Geringonça."Não posso falar sobre a pressão que outros partidos ou outros agentes poderão fazer sobre o Governo" comentou apenas, quanto às exigências que os partidos que apoiam o Governo possam fazer."Há uma confiança muito grande nas posições comuns que foram assumidas e no objetivo que elas têm" referiu o ministro das Finanças, confirmando que já está agendada uma primeira reunião e que outras se seguirão, numa "ótica construtiva".