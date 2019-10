Ministro das Infraestruturas saúda decisão sobre aeroporto

"Congratulamo-nos com a esta decisão porque permite por fim a um bloqueio com cinco décadas no que diz respeito à construção do novo aeroporto de Lisboa", afirmou Pedro Nuno Santos aos jornalistas, no final do debate do programa do XXII Governo, no parlamento.

Minutos depois de, no mesmo local, falar o ministro do Ambiente, Pedro Nuno Santos afirmou que o executivo estaria preparado "para qualquer que fosse a decisão da APA" quanto à proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), mas admitiu ter "a sensação" de que esta localização era boa e tinha equilíbrio ambiental.

Independentemente de saber, acrescentou, que "não há aeroportos neutros do ponto de vista ambiental" e seriam necessárias "medidas mitigadoras", como depois a APA veio a propor, que pode ascender a 48 milhões de euros.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação evitou pronunciar-se sobre as polémicas em torno, por exemplo, da surpresa manifestada pela ANA, que será responsável pela construção do novo aeroporto, com as medidas de mitigação ou ainda a possibilidade de serem apresentadas queixas em Bruxelas ou providências cautelares.

A ANA, recordou, tem "dez dias para se pode pronunciar sobre a declara de impacto ambiental", disse e repetiu, sublinhando não ter resposta quanto a uma alteração de calendários face a eventuais providências cautelares ou queixas.

Como ministro e cidadão, Pedro Nuno Santos afirmou ainda que deseja que sejam adotadas as medidas mitigadores, embora também deseje que seja possível das "os próximos passos" para que, "finalmente, o país, depois 50 anos a estudar localizações, possa ter a capacidade aeroportuáriia da região de Lisboa e do pais aumentada".

A APA emitiu na quarta-feira a proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) relativa ao aeroporto do Montijo e respetivas acessibilidades, tendo a decisão sido "favorável condicionada", viabilizando o projeto.

"A DIA é favorável condicionada, viabilizando assim o projeto na vertente ambiental. A DIA inclui um pacote de medidas de minimização e compensação ambiental que ascende a cerca de 48 milhões de euros", refere o comunicado da APA.

Entre as principais preocupações ambientais estão a avifauna, ruído e mobilidade.

Segundo explica a APA no documento, esta declaração vem "na sequência do parecer, igualmente favorável condicionado, emitido pela Comissão de Avaliação composta por dezenas de especialistas e organismos da administração pública".

O projeto pretende promover a construção de um aeroporto civil na Base Aérea n.º 6 do Montijo (BA6), em complementaridade de funcionamento com o Aeroporto de Lisboa, visando a repartição do tráfego aéreo destinado à região de Lisboa e a acessibilidade rodoviária de ligação da A12 ao novo aeroporto.

Em 08 de janeiro, a ANA -- Aeroportos de Portugal e o Estado assinaram o acordo para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, com um investimento de 1,15 mil milhões de euros até 2028 para aumentar o atual aeroporto de Lisboa (Aeroporto Humberto Delgado) e transformar a base aérea do Montijo num novo aeroporto.