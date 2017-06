Ministro das Infraestruturas vai ser ouvido no parlamento sobre Ramal da Lousã

Lusa 07 Jun, 2017, 18:16 | Economia

No requerimento, aprovado por unanimidade pela Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da República, presidida pelo deputado do CDS Helder Amaral, o PCP, "a propósito da solução proposta pelo Governo" para o ramal ferroviário da Lousã e o Sistema de Mobilidade do Mondego, que abrange a área urbana da cidade de Coimbra, solicita que participem também na audição os representantes dos utentes.

Na sexta-feira, na Lousã, distrito de Coimbra, o ministro da tutela, Pedro Marques, expressou "toda a disponibilidade para apresentar o sistema com todo o detalhe" aos deputados.

O PCP anunciou nesse dia que iria chamar o ministro das Infraestruturas ao parlamento, após ter sido apresentado -- em Lousã, Miranda do Corvo e Coimbra -- um sistema de autocarros elétricos, denominado "Metrobus", em substituição do projeto do metro ligeiro previsto há 21 anos para a zona, que em 2010 ditou o encerramento do Ramal da Lousã, entre Serpins e Coimbra.

Esta solução, segundo os deputados Bruno Dias e Ana Mesquita, contraria frontalmente diversas resoluções da Assembleia da República -- com origem em iniciativas do PCP e em petições dinamizadas por movimentos de utentes -- que recomendam ao Governo a reposição, modernização e eletrificação do Ramal da Lousã e, portanto, o regresso da ferrovia a estes concelhos, na perspetiva de ligação" à Rede Ferroviária Nacional.

"A vontade da população tem vindo a ser expressa em múltiplas ocasiões e defende o regresso da ferrovia à região", salientam os dois subscritores do requerimento.

Citando uma das resoluções, realçam que "a reposição do serviço ferroviário no Ramal da Lousã tem de merecer a maior prioridade política, por ser um ato de elementar justiça e uma grande necessidade".

O PCP pretende -- e viu a sua iniciativa aprovada pela comissão parlamentar de Obras Públicas -- que, além do ministro Pedro Marques, sejam ouvidos o Movimento de Defesa do Ramal da Lousã, do movimento Lousã pelo Ramal e a Comissão de Utentes dos serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC).

Na sexta-feira, também o Bloco de Esquerda anunciou que iria chamar o ministro das Infraestruturas ao parlamento, para ser ouvido sobre o Ramal da Lousã, considerando o estudo apresentado pelo Governo "muito aquém" do compromisso do Estado com uma ferrovia de qualidade.

"É um projeto que desrespeita completamente sucessivas resoluções aprovadas na Assembleia da República. E o que vem dizer é que é por razões técnicas que isso acontece. É a técnica que é posta à frente da decisão democrática", disse na altura o deputado do BE José Manuel Pureza, em Portimão.

"Prestaremos todos os esclarecimentos, como é evidente", respondeu Pedro Marques, em declarações aos jornalistas, na Lousã.

As resoluções referidas pelo PCP e pelo BE foram aprovadas pelo parlamento, em fevereiro, "numa fase em que ainda estava em curso um conjunto de estudos críticos para a tomada de uma decisão", disse o governante.

O estudo de mobilidade para o canal do ramal ferroviário e para a cidade de Coimbra com que o Governo se comprometeu em diversas reuniões com os presidentes dos três municípios envolvidos deverá custar 89,3 milhões de euros.