Ministro diz que Rui Rio revelou "total desespero" sobre linha circular do metro de Lisboa

João Matos Fernandes, que tutela os transportes urbanos, falava na Assembleia da República durante uma audição na Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, onde lembrou que o PSD votou favoravelmente propostas do PCP e do PAN para a suspensão daquele projeto, no âmbito do Orçamento do Estado para 2020.

"Era um erro o PSD embarcar na votação que embarcou. Agora terá de explicar aos lisboetas que caso seja suspensa não haverá qualquer obra no metro nos próximos três anos", afirmou o ministro do Ambiente e da Ação Climática, em resposta ao deputado socialista Luís Graça, que pediu ao governante para explicar o impacto da medida.

Matos Fernandes referiu-se ainda à intervenção de Rui Rio durante o debate quinzenal de terça-feira, afirmando que o líder dos sociais-democratas revelou "total desespero" e tentou "salvar a face de si próprio pela decisão que tomou e da qual foi avisado pelos seus vice-presidentes".

Matos Fernandes reiterou não haver forma de afetar a verba comunitária (83 milhões de euros) -- que está inserida no objetivo descarbonização -- "a outro projeto desta dimensão".

"É óbvio que os lisboetas perderam e o PSD vai ter de explicar, não sendo feita esta obra, não vai ser feita nenhuma", disse o ministro, criticando a oposição por se queixar da ausência de transportes suficientes, tendo, no entanto, aprovado a suspensão do projeto.

Na terça-feira, o presidente do PSD acusou o Governo, e em particular o ministro do Ambiente, de ter mentido aos portugueses sobre as consequências da aprovação pelo parlamento da suspensão da linha circular do metropolitano de Lisboa.

Durante o debate quinzenal, Rio quis saber se o país poderia ou não utilizar os fundos europeus já alocados a esta linha noutros projetos - invocando várias versões citadas por diferentes membros do executivo - e se já tinham sido feitas algumas expropriações que obrigassem ao pagamento de indemnizações, como tinha sugerido anteriormente Matos Fernandes.

Hoje, o ministro reiterou que a construção da linha circular é a "melhor opção para quem vem de fora" da cidade de Lisboa, já depois de o deputado social-democrata Hugo Carvalho ter acusado o Governo de "fazer cambalhotas de argumentos".

A suspensão da linha circular do Metro de Lisboa foi aprovada há duas semanas no parlamento, durante a votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2020, na sequência de propostas do PCP e do PAN que mereceram o voto favorável do PSD.

O PS já anunciou que vai pedir junto do Tribunal Constitucional a fiscalização sucessiva das propostas aprovadas no parlamento.