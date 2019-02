Partilhar o artigo Ministro do Ambiente diz que Estado vai adquirir mais 200 veículos elétricos Imprimir o artigo Ministro do Ambiente diz que Estado vai adquirir mais 200 veículos elétricos Enviar por email o artigo Ministro do Ambiente diz que Estado vai adquirir mais 200 veículos elétricos Aumentar a fonte do artigo Ministro do Ambiente diz que Estado vai adquirir mais 200 veículos elétricos Diminuir a fonte do artigo Ministro do Ambiente diz que Estado vai adquirir mais 200 veículos elétricos Ouvir o artigo Ministro do Ambiente diz que Estado vai adquirir mais 200 veículos elétricos