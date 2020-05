Ministro do Ambiente estranha polémica sobre expansão do Metro de Lisboa

O ministro do Ambiente considera que é preciso aumentar a oferta do Metro de Lisboa nas zonas onde há mais procura. Esta é a justificação para a nova linha circular que vai ligar a estação do Rato ao Cais do Sodré. Matos Fernandes diz não compreender a polémica sobre a opção.