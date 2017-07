Partilhar o artigo Ministro do Ambiente garante que mais de 80% dos esgotos são devidamente tratados Imprimir o artigo Ministro do Ambiente garante que mais de 80% dos esgotos são devidamente tratados Enviar por email o artigo Ministro do Ambiente garante que mais de 80% dos esgotos são devidamente tratados Aumentar a fonte do artigo Ministro do Ambiente garante que mais de 80% dos esgotos são devidamente tratados Diminuir a fonte do artigo Ministro do Ambiente garante que mais de 80% dos esgotos são devidamente tratados Ouvir o artigo Ministro do Ambiente garante que mais de 80% dos esgotos são devidamente tratados

Tópicos:

Daire, Matos Arinho Mortolgos, POSEUR Operacional Sustentabilidade, Tratamento,