Ministro encontrou "ambiente crispado" e adotou "discurso político diferente"

19 Mar, 2019

"Não deixo de dizer que, quando assumimos esta pasta, o dossier da energia estava muito marcado por um abuso forçado de sinonímia entre rendas excessivas e energias renováveis. Isso era mau", defendeu João Pedro Matos Fernandes, em audição na comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade, naquela que é a 54.ª e última audição.

Na sua intervenção inicial, o ministro do Ambiente e da Transição Energética considerou que "o ambiente crispado que existia no país e que não poderia deixar de condicionar os investidores, situação que vinha já do anterior governo, obrigava a um discurso político diferente", cuja "responsabilidade" assumiu "por inteiro".