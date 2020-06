Ministro garante que Novo Banco só recebe o que está previsto no Fundo de Resolução

O Novo Banco só irá receber mais dinheiro público dentro do que está previsto no Fundo de Resolução. A garantia foi deixada no parlamento pelo novo ministro das Finanças. João Leão não afastou, no entanto, a possibilidade de o Estado ser envolvido numa eventual solução para recapitalizar o banco, caso seja necessário em consequência dos efeitos da pandemia. Rejeita, no entanto, que essa seja uma ajuda automática e assegura que nada teria a ver com o contrato de venda.