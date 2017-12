Ministro italiano apoia abertamente Centeno à presidência

Lusa04 Dez, 2017, 14:15 | Economia

"A Itália vai apoiar o candidato escolhido pelo Partido Socialista Europeu, o colega Mário Centeno", disse Padoan, à entrada para a reunião do fórum dos ministros das Finanças dos 19 países da zona euro.

Centeno foi escolhido, na sexta-feira, em Lisboa, como candidato oficial do PSE a presidente do Eurogrupo, numa reunião do Conselho do partido europeu.

O fórum de ministros das Finanças da zona euro elege hoje, em Bruxelas, o seu novo presidente, com Mário Centeno a surgir como favorito numa corrida a quatro à liderança do Eurogrupo.

Os 19 membros da área do euro vão escolher hoje à tarde o sucessor do holandês Jeroen Dijsselbloem, tendo quatro ministros apresentado na semana passada as suas candidaturas: Mário Centeno, o luxemburguês Pierre Gramegna, o eslovaco Peter Kazimir e a letã Dana Reizniece-Ozola.