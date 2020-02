Ministro promete "transparência e rigor" em estudos de expansão do Metro do Porto

"É impensável que algum autarca venha a dizer que estão a fazer o trabalho e não nos mostram. A qualquer momento que o peçam, podem conhecer o trabalho", disse o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, em Gondomar, no distrito do Porto.

A garantia do governante não impediu a presidente da Câmara de Vila do Conde, Elisa Ferraz (PS), de lamentar publicamente o protocolo "feito à pressa" e o autarca da Trofa, Sérgio Humberto, de lembrar aos jornalistas que a linha de metro daquele concelho já foi alvo dos "estudos todos", sendo uma promessa do governo com 18 anos, feita por dali terem retirado a linha de comboio.

Quando discursava na cerimónia de assinatura do protocolo para o desenvolvimento dos estudos sobre linhas do Metro do Porto ou de metrobus, que devem estar concluídos dentro de 10 meses e vão servir de base às escolhas para um investimento total de cerca de 860 milhões de euros, Matos Fernandes destacou ainda as vantagens do sistema de metrobus.