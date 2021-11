Ministro recusa interferências políticas nos contratos de exploração mineira

O Ministro do Ambiente recusa interferências políticas nos contratos sobre exploração e concessão de minério. Em causa estão catorze contratos assinados depois do chumbo do orçamento, entre eles o do lítio. Matos Fernandes garante que tudo foi feito de acordo com a lei, mas a oposição quer rever a legislação.