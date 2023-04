Ministros das finanças analisam regras orçamentais da União Europeia

A discussão ocorrerá à margem da reunião informal do Eurogrupo (que junta os ministros das Finanças do euro), hoje realizada em Estocolmo, no âmbito da presidência sueca do Conselho da UE, e ocorre dois dias depois de a Comissão Europeia ter apresentado propostas legais para a revisão das regras orçamentais.Este assunto não faz parte da agenda, mas haverá troca de ideias entre os responsáveis pelas Finanças da moeda única, num debate marcado pelo ceticismo da Alemanha face à proposta do executivo comunitário, com Berlim a continuar a exigir objetivos mínimos para redução da dívida para os Estados-membros, de acordo com fontes europeias.Na última quarta-feira, a Comissão Europeia propôs regras orçamentais “baseadas no risco”, aquando da sua retoma em 2024, sugerindo uma “trajetória técnica” para países endividados da UE, como Portugal, dando-lhes mais tempo para reduzir o défice e a dívida.