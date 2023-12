Ministros das Finanças da UE chegam a acordo sobre reforma das regras do défice e dívida

O novo quadro de governação económica “garante a estabilidade e o crescimento”, com regras "equilibradas, realistas e adequadas aos desafios atuais e futuros", considerou esta quarta-feira a presidência espanhola do Conselho da UE.Os países endividados do sul da Europa, como a França, insistiram em flexibilidades adicionais, a fim de proteger o investimento necessário para a transição verde e os gastos militares em resposta à invasão russa da Ucrânia. Por outro lado, os chamados países “frugais” do Norte, liderados pela Alemanha, exigiram algumas restrições para alcançar uma redução efetiva da dívida em toda a União Europeia.

O Pacto de Estabilidade está suspenso desde o início de 2020, altura em que Bruxelas procurou evitar o colapso da atividade económica afetada pela pandemia de Covid-19. Mais tarde, foi a guerra na Ucrânia que explicou esta suspensão. O pacto será agora reativado a partir de 1 de janeiro de 2024.







Este projeto de texto mantém os limites de 60 por cento do PIB para a dívida pública e 3 por cento do PIB para o défice, mas prevê agora regras mais adaptadas à situação particular de cada país.

A gestão passa a estar centrada na evolução da despesa e não no défice, cujo valor pode flutuar em função do nível de crescimento. A Comissão Europeia e o país em causa devem chegar a acordo sobre uma trajectória para a despesa primária líquida durante quatro anos, para reduzir a dívida e o défice abaixo dos limites da UE de 3% e 60% do produto interno bruto (PIB), respectivamente.





Os planos para redução da dívida através do controlo da despesa poderão ser alargados de quatro para sete anos se o Governo comprovar que está a fazer reformas e investimentos em tecnologias verdes e digitais.



Ainda assim, a pedido da Alemanha, os países com défice excessivo deverão fazer um esforço mínimo para reduzir o rácio a cada ano. Os países com dívida superior a 90 por cento do PIB devem reduzi-la em pelo menos 1 por cento do PIB a cada ano. Já os países com dívida superior a 60 por cento (até 90 por cento) poderão ter uma redução mais lenta de 0,5 por cento do PIB ao ano.