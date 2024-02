Ministros das Finanças do G20 debatem urgências globais

Os ministros das Finanças do G20 reúnem-se estas quarta e quinta-feira na cidade brasileira de São Paulo com o financiamento da transição ecológica, a tributação das grandes fortunas e a luta contra a desigualdade no centro dos debates.

O Brasil, que detém a presidência do fórum que reúne as maiores economias do mundo, é o anfitrião desta primeira reunião ministerial no domínio das finanças, que se realiza uma semana após a reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros, no Rio de Janeiro.



Desta vez, o local escolhido é São Paulo, o centro financeiro da economia mais poderosa da América Latina, onde já chegaram cerca de 450 delegados em representação dos membros do G20 e dos nove países e 17 organizações internacionais convidadas.



Portugal é um dos países convidados e, depois da presença no Rio de Janeiro do ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, agora é a vez do ministro das Finanças, Fernando Medina.