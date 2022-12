Ministros das Pescas da UE reúnem-se em Bruxelas para discutir quotas de 2023

Este ano a reunião começa a um domingo porque muitos admitem que as negociações vão ser longas e complicadas.Estas reuniões, em dezembro, são todos os anos demoradas, mas desta vez

Os ministros responsáveis pelas pescas vão analisar a proposta da Comissão Europeia, que admitiu aumentos nas possibilidades de pesca em 103 por cento para a pescada, 12 por cento para o tamboril, 33 por cento para o areeiro e cinco por cento para o verdinho.



Bruxelas garante que os aumentos estão de acordo com osEstes valores devem aplicar-se aos peixes capturados no Atlântico Norte, Mar do Norte, Mediterrâneo e Mar Negro. E são definidos no geral e, depois, negociados para cada Estado-membro em particular.. O valor admissível para os Açores e para a Madeira será depois decidido pelas organizações regionais de gestão do sector.Os 27 vão ainda negociar as quotas de pesca nas águas fora da União Europeia o que implica negociações com o Reino Unido e, no que se refere à pesca do bacalhau, com a Noruega.Cada europeu consome, em média, 24 quilos e meio de peixe por ano.