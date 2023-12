Ministros das Pescas fecham acordo para capturas em 2024 após maratona negocial

Os responsáveis pelas pescas fecharam um acordo para as águas geridas pela UE do oceano Atlântico e dos mares Mediterrâneo, Negro e do Norte.

A proposta apresentada pela Comissão Europeia incluía, este ano, propostas de cortes plurianuais, para algumas unidades populacionais, para 2025 e mesmo 2026 para dois `stocks` de solha.

A reunião do Conselho da UE começou no domingo, tendo os ministros feito uma maratona negocial desde segunda-feira e que terminou hoje às 12:00 de Bruxelas (11:00 de Lisboa), das mais longas da última década.

Portugal esteve representado pela ministra em exercício da Agricultura, Maria do Céu Antunes.