Ministros do Ambiente e da Agricultura recebidos em Odemira com protestos

Perto de 100 manifestantes juntaram-se, esta manhã, em frente ao edifício da Câmara de Odemira onde decorre, desde as 10:55, uma reunião com os vários parceiros que assinaram o Pacto da Água em 2023, para discutirem a falta de recursos hídricos na região.

O encontro, a convite dos autarcas de Odemira e Aljezur (Faro), conta com a participação da ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, do ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, empresários do setor agrícola e associações de produtores, ambiente e turismo.

Os governantes, que chegaram em separado ao edifício, foram vaiados pelos manifestantes enquanto entoavam "a água é do povo, a água é para todos".

Alguns dos elementos acabaram mesmo por passar a porta principal do edifício camarário, mas foram impedidos de prosseguir.

Em declarações à agência Lusa, Fátima Teixeira, do movimento Juntos pelo Sudoeste, revelou a sua preocupação em relação à cota da barragem de Santa Clara e às medidas que vão sair deste encontro.

"Temos a promessa do ministro do Ambiente de quando a cota da barragem baixar até aos 104 metros para a água canalizada, para a irrigação, e depois temos todo o `lobby` da agricultura intensiva a fazer pressão à ministra da Agricultura, provavelmente, para aumentar as dotações e baixarem mais a cota na ordem dos 92 metros", afirmou.