Ministros europeus das pescas decidem quotas

Em discussão estão as capturas no oceano Atlântico e no Mar do Norte, zonas importantes de pesca para Portugal.



A expectativa é de que as negociações sejam longas e se arrastem até de madrugada, uma vez que a Comissão Europeia propõe cortes drásticos na captura de várias espécies.



Depois de vários anos em que os ministros das pescas decidiram capturas acima dos limites do aconselhamento científico, Ana Paula Vitorino admite uma diminuição considerável das quotas de pesca.