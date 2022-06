Mira vai adquirir três veículos para valorizar e preservar o património natural

O Município de Mira, no distrito de Coimbra, candidatou-se a fundos comunitários com o projeto "Ecomira2022 - Valorização do património Costeiro e Aquático de Mira".

Trata-se de um projeto, orçado em cerca de 500 mil euros, financiado a 85% por fundos comunitários pelo MAR2020, que passa nomeadamente pela aquisição de veículo anfíbio, de uma giratória, de um trator, entre outras iniciativas.

"Este projeto visa essencialmente a preservação e valorização do areal da Praia de Mira e Praia do Poço da Cruz, para a comunidade local e visitantes, através da aquisição de meios materiais e técnicos que garantam a realização de ações de limpeza", disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida.

Questionado acerca da importância deste projeto em praias de bandeira azul, como é o caso da Praia de Mira e a Praia do Poço da Cruz, o autarca explicou que estes projetos são de "primordial importância", já que "todos os investimentos que se possam fazer e realizar para manutenção das praias e do meio ambiente são fundamentais".

"Tão importante como os novos investimentos são todas as ações de manutenção das belezas naturais que existem no nosso concelho", sublinhou.

O veículo anfíbio destina-se primordialmente a atuar no controlo das espécies invasoras e a giratória serve para ajudar na limpeza dos recursos hídricos daquele concelho.

É um "projeto todo ele de aquisição de equipamentos, nomeadamente a aquisição de um veículo anfíbio para operar na Barrinha, Lagoa e Casal de são Tomé, a aquisição de uma giratória de cerca de 13 toneladas para intervenção nos recursos hídricos e um trator para reforçar a frota do município, mas com a prioridade de atuar na limpeza do areal", disse hoje à agência Lusa o vereador Tiago Cruz.

Outro dos propósitos deste projeto passa pela implementação de um passadiço no areal numa extensão de cerca de 30 metros, de modo a facilitar o acesso, nomeadamente, a pessoas com mobilidade reduzida.

Trata-se de um tapete amovível que pode ser instalado em qualquer superfície plana ou inclinada sobre areia, lama ou neve, que permitirá o acesso a carrinhos de bebé, bicicletas, cadeiras de rodas e até reboques e atrelados de barcos.

No âmbito deste projeto está ainda previsto a realização de ações de sensibilização à comunidade, visando a prevenção e a mudança de comportamentos.