Miranda Sarmento apresenta prioridades do PSD para o OE

O PSD antecipa-se em um dia à apresentação pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, do cenário macroeconómico aos partidos com assento parlamentar, na Assembleia da República, na sexta-feira.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chegou a pedir, várias vezes, que estes dados fossem conhecidos previamente, mas o primeiro-ministro, António Costa, remeteu para a sua apresentação aos partidos.Contudo, António Costa afastou na quarta-feira um cenário "de não crescimento e menos ainda de recessão" no próximo ano, e antecipou que a economia vai "continuar a crescer acima da média europeia".Marcelo Rebelo de Sousa defendeu depois que “é importante os portugueses saberem” que o Governo não prevê recessão no próximo ano, nem que a guerra tenha consequências “com a dimensão e o risco que outras economias estão a atravessar”.