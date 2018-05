Misericórdia de Santarém põe município em tribunal por dívidas de 2007

Lusa02 Mai, 2018, 11:14 | Economia

No processo, a que a Lusa teve acesso, a Santa Casa da Misericórdia de Santarém (SCMS) afirma que cedeu a praça de touros Celestino Graça para a realização de corridas nos dias 3, 7 e 10 de Junho de 2007, no âmbito da "Feira das Corridas de Toiros", e no dia 8 de Setembro do mesmo ano, durante o 48.º Festival Internacional de Folclore, por iniciativa do então presidente do município, Francisco Moita Flores.

"Durante o ano de 2007, o senhor presidente dr. Moita Flores assumiu que pretendia recuperar as tradições da cidade de Santarém, iniciando-o com a criação de uma Feira de Santarém, para comemorar o Dia de S. José, dia da cidade, estreitando 'a relação entre o sagrado e profano'", intenção estendida "à defesa da Praça Celestino Graça, que se encontrava, segundo dizia, a ser objeto de um movimento que pretendia o seu encerramento", afirma a SCMS.

No processo, que corre no Juízo Central Cível do Tribunal Judicial da Comarca de Santarém, a SCMS reclama o pagamento das faturas que emitiu na altura e que alega nunca terem sido pagas, no valor de 35.767 euros mais 14.411 euros de juros e 100 de despesas, num total de 50.278 euros.

Na oposição ao pedido, o município, presidido desde o final de 2012 por Ricardo Gonçalves, alega o desconhecimento da existência de qualquer contrato ou de "prévia autorização de despesa e respetiva cabimentação orçamental", bem como a prescrição por os factos terem ocorrido "há mais de nove anos".

Na resposta, a SCMS afirma que a Câmara de Santarém "está a faltar à verdade e a omitir o conhecimento do contrato celebrado e das obrigações assumidas, para se furtar ao seu cumprimento", sublinhando que ele "foi do conhecimento geral e público", tendo até motivado "alguma polémica na opinião pública da cidade e dos meios taurinos".

Para sustentar a sua afirmação, a SCMS junta ao processo cópia da ata da reunião camarária em que Moita Flores refere a existência de um "movimento para fechar a monumental Celestino Graça", o que, declarou, seria "mais um golpe da identificação simbólica de Santarém no quadro nacional".

"Opus-me firmemente à ideia e impusemos a continuação das corridas de touros durante a Feira do Ribatejo", declarou o então autarca.

A SCMS junta ainda no processo cópias de panfletos e cartazes em que a Câmara de Santarém surge como a organizadora das corridas de touros, com o apoio da Misericórdia, bem como de textos publicados por Moita Flores no boletim municipal.

Nas suas alegações, a SCMS afirma que o contrato realizado na altura não tinha de ser redigido por escrito "e não o foi por confiar que os termos acordados seriam respeitados e cumpridos, atendendo à boa fé e honra de todos os intervenientes".

A SCMS afirma que "levou a cabo várias diligências" para que a Câmara de Santarém pagasse as quatro faturas emitidas, relativas às quatro corridas de touros que organizou na praça, "tendo havido muitas reuniões e promessas de pagamento que nunca se vieram a cumprir" e a "obrigaram a instaurar a presente ação".