Mitsui anuncia acordo detalhado com a Vale para saída de Moçambique

Ambas as empresas "chegaram a um acordo sobre termos e condições detalhadas em conformidade com o princípio de entendimento", anunciado em janeiro, refere-se em comunicado.

Mitsui e Vale "executaram um acordo definitivo sobre a transferência de interesses" da empresa japonesa para a brasileira, que por sua vez deverá vender todo o projeto de extração e exportação de carvão a uma nova entidade.

A transação entre Mitsui e Vale "deverá estar concluída ao longo de 2021, na sequência do cumprimento de condições preliminares, incluindo as aprovações das autoridades reguladoras competentes".

A Mitsui vai assim liquidar as duas firmas que detém em Moçambique para conceder empréstimos para a mina de carvão de Moatize e para a linha férrea de escoamento para exportação no porto de Nacala, respetivamente.

A liquidação será feita "após a transferência dos empréstimos detidos por ambas as empresas para a Vale" e respetivo fecho de contas.

"Não se espera um impacto significativo nas demonstrações financeiras relacionadas com esta questão", conclui a Mitsui.

A transação com a japonesa Mitsui é feita pelo preço simbólico de um dólar, mas passam para a Vale todas as despesas e encargos associados - incluindo um saldo em aberto de 2,5 mil milhões de dólares (cerca de dois mil milhões de euros).

A Vale anunciou em janeiro que "após a aquisição das participações da Mitsui e, consequentemente, após a simplificação do negócio e gestão de ativos", dará início ao "processo de desinvestimento da sua participação no negócio de carvão, que será pautado pela preservação da continuidade operacional da mina de Moatize e do corredor logístico do norte [linha férrea], através da procura de um terceiro interessado nesses ativos".

A Vale emprega cerca de 8.000 pessoas, perto de 3.000 trabalhadores próprios e os restantes subcontratados, sendo que o carvão é atualmente um dos principais produtos de exportação de Moçambique, destinado sobretudo à Ásia.

Antes de vender todo o empreendimento, a Vale está a realizar investimentos com os quais espera alcançar uma retoma de produção, atingindo 15 milhões de toneladas de carvão em 2021 - após 5,1 milhões de toneladas em 2020.

Ao longo de 10 anos de operação em Moçambique, só em dois (2017 e 2018) é que a empresa teve lucro no país.