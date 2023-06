MNE confiante num acordo em breve com sindicatos dos consulados e embaixadas

"Estamos numa fase no processo negocial com o sindicato. É um processo muito substantivo, é um processo que já teve sete rondas que levaram a uma grande aproximação", adiantou, em declarações aos jornalistas durante uma visita em Reino Unido, onde hoje vai encontrar-se com o homólogo britânico, James Cleverly, em Londres.

Cravinho afirmou que as duas partes não estão longe de um acordo, mas que ainda existem negociações muito técnicas e muito complexas num discussão que envolve não só o Ministério dos Negócios Estrangeiros mas também as Finanças e a Administração Pública.

"Acredito que na próxima ronda ou rondas seguintes chegaremos a bom porto", adiantou.

Os funcionários da Embaixada de Portugal em Londres fizeram chegar na quinta-feira ao Presidente da República portuguesa, que se encontra na cidade, um manifesto a alertarem para "os salários de miséria" que auferem num país com a inflação em crescimento.

Em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores Consulares, das Missões Diplomáticas e dos Serviços Centrais do Ministério dos Negócios Estrangeiros (STCDE) indicou que o documento foi entregue a Marcelo Rebelo de Sousa aquando da visita deste à Embaixada de Portugal em Londres.

O ministro disse aos jornalistas na quinta-feira que não teve conhecimento pessoal do documento.

O sindicato afirma que "a maioria dos trabalhadores enfrenta dificuldades financeiras, tendo que fazer inúmeros sacrifícios, vivendo em quartos alugados, dado ser impossível ter uma habitação neste país com os vencimentos praticados pelo Governo português para o Reino Unido, com limitações muito significativas na gestão das suas despesas mensais, o que é atentatório da dignidade de um trabalhador em funções públicas, ao serviço do Estado português".