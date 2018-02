MNE diz que ciclo positivo das exportações deve evoluir para "contínuo estrutural"

Lusa28 Fev, 2018, 12:41 | Economia

O governante, que está a ser ouvido na comissão parlamentar dos Negócios Estrangeiros sobre a política geral do ministério e sobre a base das Lajes, lembrou os dados do Banco de Portugal sobre as exportações portuguesas no ano passado, para vincar que "as projeções a três anos do BdP indicam um ciclo positivo", defendendo que é preciso "aproveitar este bom momento da economia portuguesa para transformá-lo num contínuo estrutural".

Augusto Santos Silva lembrou a subida de 11% nas exportações em 2017 face a 2016, "bem acima das projeções do Governo e do BdP", para sustentar que "as exportações superaram pela primeira vez os 84 mil milhões de euros, o que em percentagem do PIB é acima de 42%, talvez 43%, o que compara bastante bem com os valores históricos", uma vez que em 2005 o peso das exportações no Produto português era inferior a 27%, acrescentou o governante.

Na intervenção inicial, Santos Silva abordou também a ideia de que a subida das exportações deve-se ao aumento do turismo, considerando que "a imagem de dependência do turismo não corresponde à realidade".

O setor das Viagens e Turismo, salientou, "é o mais importante das exportações, valeu 18% do total, mas o segundo, as Máquinas e Aparelhos, e os Veículos e Máquinas de Transporte", também têm valores elevados, o que significa que "o perfil das exportações portuguesas combina bem a produção de bens e a prestação de serviços, porque há motores de crescimento em ambos".