MNE espera novas sanções aprovadas em junho e admite que UE inclua mais empresas

"Está-se a trabalhar para isso. Naturalmente que é um processo negocial que está em curso e, portanto, é sempre difícil de prever, mas a nossa esperança é que sim", disse João Gomes Cravinho, quando questionado se o 11.º pacote de sanções da União Europeia (UE) à Rússia estará pronto para ser aprovado pelos líderes europeus na cimeira de final de junho.

Falando aos jornalistas portugueses em Bruxelas, no final de uma reunião dos chefes da diplomacia da UE, o governante apontou que "há muitas matérias de pormenor que estão em discussão e que ainda não cristalizaram o suficiente", nomeadamente questões relacionadas com a identificação dos "melhores mecanismos para evitar a evasão de sanções".

"Para se chegar a uma unanimidade, naturalmente que é preciso ir falando e verificando as diferentes sensibilidades e os caminhos possíveis para um acordo e estou convencido de que isso acontecerá", apontou.

Já quando questionado sobre a disponibilidade da UE para sancionar empresas de países terceiros que apoiem a Rússia na guerra na Ucrânia, nomeadamente entidades que figuram numa lista submetida por Kiev, João Gomes Cravinho apontou que "houve uma discussão em torno dessa temática e isso voltará a ser analisado" noutra ocasião.

Ainda assim, "é uma lista que os ucranianos submetem à UE", pelo que o bloco comunitário "logo verá se essa lista pode ser absorvida na sua totalidade, se algumas empresas têm justificação para aquilo que estão a fazer", ressalvou o chefe da diplomacia portuguesa.

A discussão surge depois de, no início de maio, a Comissão Europeia ter enviado aos Estados-membros uma proposta sobre o 11.º pacote de sanções à Rússia, que visa o combate à evasão das medidas restritivas e, à semelhança dos 10 pacotes de sanções anteriores, terá de obter unanimidade entre os Estados-membros.

Além das sanções europeias, também a Ucrânia avançou com as suas medidas restritivas que incluem entidades que financiam a ofensiva russa, com Kiev a esperar agora apoio da UE para sancionar empresas de países terceiros, como da China e dos Emirados Árabes Unidos.

A UE impôs sanções à Rússia em resposta à guerra de agressão desencadeada contra a Ucrânia, que começou em 24 de fevereiro de 2022, e à anexação ilegal das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporijia e Kherson.

Os 10 pacotes de sanções já em vigor visam provocar consequências graves à Rússia pelas suas ações e impedir a capacidade de Moscovo de prosseguir a guerra contra a Ucrânia.

Na nova proposta europeia, está em causa uma extensão da lista de pessoas e entidades abrangidas pelas medidas restritivas para proibir que países terceiros ajudem a Rússia a contornar intencionalmente as sanções da UE, bem como a inclusão de mais produtos sujeitos a restrições para os controlos das remessas em trânsito (como de tecnologia avançada e peças de aeronaves).

Também em causa estão limitações à venda de determinados artigos para países terceiros específicos onde haja o risco de serem utilizados para contornar as regras.

A ofensiva militar russa no território ucraniano mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).