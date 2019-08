MNE iraniano alvo de sanções após recusar encontro com Donald Trump

Lusa04 Ago, 2019, 14:01 | Economia

O convite, efetuado pelo senador norte-americano Rand Paul, mandatado por Donald Trump, foi divulgado na sexta-feira pela revista New Yorker, e confirmado hoje pelas autoridades iranianas.



Segundo a New Yorker, Rand Paul e Zarif encontraram-se em Nova Iorque, em meados de julho, à margem de uma visita do ministro iraniano à ONU.



"Numa reunião com um senador (norte-americano), Zarif foi convidado para uma reunião [na Casa Branca] e depois foi sancionado", disse o porta-voz do Governo de Teerão, Ali Rabiei.



"Para um governo que sempre se diz a favor das negociações, e depois sanciona o ministro dos Negócios Estrangeiros (...), se não é ridículo, então o que é?", questionou Rabiei, em declarações transmitidas pela televisão estatal iraniana.



Ali Rabiei descreveu o comportamento das autoridades americanas como “infantil” e considerou as sanções como prova de que a Casa Branca interpretou a recusa do convite como “uma questão pessoal”.



As relações entre Teerão e Washington têm-se deteriorado desde a retirada unilateral dos Estados Unidos do acordo nuclear iraniano, em maio de 2018, seguida da imposição de pesadas sanções americanas contra o Irão, que a administração Trump acusa de desestabilizar a região e de desenvolver armas nucleares.



Sabotagens e ataques a navios no Golfo, ocorridas desde maio e negados por Teerão, a apreensão de petroleiros estrangeiros e a destruição de um ‘drone’ [aparelho aéreo não tripulado] norte-americano pelo Irão aumentaram a tensão entre os dois países



O contra-almirante Ali Shamkhani, secretário do Supremo Conselho de Segurança Nacional, citado pela agência de notícias iraniana Isna, disse que o convite para a Casa Branca e as sanções marcam o fracasso da diplomacia norte-americana.