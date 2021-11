MNE português acompanha cidadã suspeita de violar quarentena nos Países Baixos

"O Governo português, através da Embaixada de Portugal em Haia, está a acompanhar a situação e em contacto com a cidadã nacional em questão", referiu o MNE português, em resposta a um pedido de esclarecimento da Lusa.

A Skynews avançou hoje, citando a imprensa holandesa, que "um casal que deu positivo ao teste à covid-19, foi detido após ter fugido de um hotel de quarentena nos Países Baixos antes de tentar sair do país".

O casal -- uma portuguesa e um espanhol -- terá sido detido num avião que estava prestes a descolar no aeroporto Schiphol de Amesterdão, no domingo, segundo a polícia holandesa, adiantou este canal televisivo do Reino Unido.

Segundo o MNE português, a cidadã nacional "encontra-se numa unidade hospitalar e estará à espera de resultado de um novo teste PCR".

Entretanto, a agência de notícias espanhola EFE indicou hoje que este casal negou ter fugido do hotel e afirma ter recebido autorização para partir, após dois testes negativos.

Carola Pimenta, 28 anos, e o espanhol Andrés Sanz, 30 anos, que vivem em Espanha, encontram-se "presos numa situação desumana, numa sala fria, sem informação" sobre o que vai acontecer, num hospital no norte dos Países Baixos, disse a portuguesa, citada pela agência espanhola Efe.