Mobiliário quer apoios "céleres" e adaptados aos mercados de exportação

Num comunicado enviado à agência Lusa, a Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins (APIMA) afirma-se "satisfeita por o novo confinamento prever a continuidade da atividade da indústria", mas destaca "o impacto a curto e médio prazo do encerramento do comércio".

"As atividades de atendimento ao público são as impactadas mais diretamente, pelo que a APIMA demonstra a preocupação com o comércio de mobiliário, iluminação, utilidades domésticas e demais produtos da fileira casa, apelando a que os apoios anunciados sejam céleres e simples no acesso às empresas", refere.

Sendo este um `cluster` marcadamente industrial, a maioria das empresas integrantes da fileira manterá a laboração, mesmo que sujeita a planos de contingência e de segurança, mas a associação antecipa que "o período de confinamento agora decretado, a que se somam as medidas de restrição em alguns dos principais mercados internacionais (França, Espanha, Alemanha e Reino Unido, por ordem de relevância), provocarão uma significativa quebra de encomendas a breve trecho".

Algo que, salienta, "terá de ser devidamente acautelado e protegido".

"Este é um `cluster` com uma enorme vocação internacional, exportando cerca de 90% da produção. Neste sentido, é fundamental que as medidas de apoio sejam calculadas e direcionadas não apenas com base nos constrangimentos e circunstâncias internas, mas também na evolução dos principais destinos de exportação, alguns deles a atravessarem, igualmente, períodos de intensa proliferação de novos casos", sublinha.

De acordo com a APIMA, desde junho de 2020 que o `cluster` do mobiliário e afins tem vindo a percorrer uma trajetória de recuperação: "Após a brutal queda das exportações em abril (75%) e maio (52%), face ao período homólogo, o volume de bens exportados tem vindo a crescer de forma contínua", recorda.

De acordo com os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), em novembro de 2020 os setores que constituem a fileira exportaram 155 milhões de euros, o que representa uma subida de 1% face a igual período de 2019.

No acumulado anual - "tremendamente afetado pelos meses acima de abril e maio", conforme nota a associação - a queda é de 15%, com 1.460 milhões de euros em vendas entre janeiro e novembro de 2020.

Em dezembro, face ao volume de encomendas registadas, a expectativa da APIMA é de um novo crescimento, que será, contudo, "inevitavelmente arrefecido" pelas novas medidas de mitigação decorrentes do evoluir da pandemia de covid-19.

Relativamente às medidas de apoio às empresas apresentadas pelo Governo no âmbito do novo confinamento, a APIMA aplaude o regresso do `lay-off` simplificado, a isenção de imposto de selo nos seguros de créditos à exportação e a reabertura das linhas de crédito com garantia de Estado.

Contudo, avisa, "o sucesso destes mecanismos reside na celeridade e proficuidade com que chegarão às empresas, evitando-se os atrasos e equívocos registados no ano transato".

No comunicado enviado à Lusa, a direção da associação exorta ainda "todas as empresas e população em geral a cumprirem exemplarmente as regras relativas a este novo confinamento, permitindo estancar a crescente perda de vidas humanas".

"Um agravamento das medidas restritivas, como um confinamento geral, teria consequências absolutamente desastrosas para este `cluster` e para toda a economia", conclui.

