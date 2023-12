Moçambique à espera de lotação esgotada nos hotéis até final do ano

A governante garantiu que em algumas províncias, como Inhambane, já será agora "muito difícil" fazer reservas para esta quadra, face à procura.

"Nesta quadra festiva que se avizinha, a nossa expectativa é de termos um movimento de 315.508 hóspedes e uma taxa de ocupação média de 85% a 100% na zona costeira. Por isso, temos a grande satisfação da inauguração simultânea destes voos, que esperamos que venham e muito a contribuir para a superação das expectativas", afirmou a ministra, na Cidade do Cabo, África do Sul, que estreou na terça-feira e hoje o voo de ligação de e para Maputo, em simultâneo com o voo de e para Lisboa.

"Agora começa a luta. Vamos juntos promover Moçambique enquanto destino turístico de eleição", apelou.

A governante indicou que no primeiro semestre de 2023, as unidades hoteleiras moçambicanas registaram cerca de 1,3 milhões de hóspedes contra 139.482 no mesmo período de 2022,

"Dos hóspedes registados, 642.129 são nacionais e 612.526 são estrangeiros, contra 72.696 hóspedes nacionais e 66.521 estrangeiros do mesmo período em 2022", acrescentou, garantindo que 70% dos turistas são provenientes da África do Sul.

De acordo com os dados apresentados pela ministra Eldevina Materula, no que respeita às receitas do turismo Internacional, o primeiro semestre de 2023 registou um encaixe de cerca de 83 milhões de dólares (76,9 milhões de euros) na balança de pagamentos do país, contra 72 milhões de dólares (66,7 milhões de euros) nos primeiros seis meses de 2022.

A transportadora Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) prevê avançar com ligações para Brasil, China e Índia em 2024, anunciou na terça-feira a companhia estatal, na estreia dos voos entre Maputo e Cidade do Cabo, na África do Sul.

"É uma possibilidade e está no nosso plano estratégico, no próximo ano, operar pelo menos dois a três destinos intercontinentais [além de Lisboa, que também arrancou na terça-feira]", avançou o diretor comercial da LAM, Firmino Naftal, em declarações aos jornalistas no aeroporto internacional da Cidade do Cabo.

A companhia aérea moçambicana estreou na terça-feira o primeiro voo próprio entre Maputo e a Cidade do Cabo -- e hoje de regresso à capital moçambicana, num total de três frequências semanais -, ligação que, através de outras companhias, movimenta atualmente mais de 200 mil passageiros por ano. Só o aeroporto da Cidade do Cabo recebeu este ano sete novas rotas internacionais, incluindo a da LAM.

"Vai unir os dois países, através das duas cidades", disse Naftal, sobre a nova ligação da companhia moçambicana a uma das mais importantes cidades sul-africanas.

No próximo ano, a aposta da LAM é avançar com ligações de Maputo para São Paulo (Brasil), Mumbai (Índia) e Guangzhou (China), disse o diretor comercial da companhia, na apresentação desta estratégia, esta manhã, a operadores turísticos sul-africanos.

"Agora lançamos estas duas rotas, Cape Town [Cidade do Cabo] e Lisboa, e esperamos que até abril estejam bem consolidadas, antes de avançar com as próximas", acrescentou Firmino Naftal.

Em simultâneo, avançou igualmente, a LAM já tem uma equipa no Maláui para iniciar nas próximas semanas os voos entre os dois países, face à procura já identificada no país vizinho.

"Brevemente poderemos anunciar essa ligação", concluiu.