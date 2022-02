Moçambique acelera crescimento para 3,2% este ano indica Oxford Economics Africa

"Olhando em frente, esperamos que a tendência de acréscimo das exportações minerais seja mantida a médio prazo, alimentada principalmente pela contínua melhoria da produção de carvão e pelo início da produção de gás natural na bacia do Rovuma", apontam os analistas, num comentário aos números divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística de Moçambique.

"Além disso, antecipamos que os investimentos nas infraestruturas de expansão da rede energética, a reconstrução da infraestrutura danificada em Cabo Delgado, e o recomeço dos investimentos nos maiores projetos de gás também ajude a sustentar o crescimento económico", lê-se na nota enviada aos clientes, e a que a Lusa teve acesso.

A economia de Moçambique cresceu 2,1% no ano passado, de acordo com os dados do INE, o que para os analistas da Oxford Economics Africa é desapontante, já que apesar de ter crescido 3,4% no último trimestre de 2021 em comparação com o mesmo período do ano anterior (variação homóloga), Moçambique até registou um crescimento negativo de 0,2% face ao terceiro trimestre do ano passado (variação em cadeia).

"Vários fatores pesaram no desempenho económico em 2021, incluindo questões operacionais temporárias nas principais minas, a destruição de infraestrutura e propriedades devido às cheias e o desalojamento de comunidades devido à insurgência em curso em Cabo Delgado", apontam os analistas, concluindo, ainda assim, que "apesar dos desafios, a subida na produção de carvão na mina de Moatize, operada pela Vale, apoiada pela melhoria das exportações de outras matérias-primas e a redução das medidas de contenção à pandemia, deu à economia algum fôlego".