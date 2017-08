Moçambique cresce 4% e dívida pública sobe para 128,1% do PIB este ano

Lusa 05 Ago, 2017, 08:29 | Economia

"As pressões económicas externas sobre o crescimento do PIB real melhoraram, de alguma forma, durante este ano", diz a S&P, vincando que o fortalecimento do metical e a subida dos preços dos alumínio e do carvão "vão aumentar a produção e os investimentos e, juntamente com os investimentos relacionados com o setor do gás natural líquido, vão suportar um ressalto no crescimento do PIB real, que deverá aumentar, em média, 5,5% entre 2017 e 2020".

No relatório sobre a avaliação do `rating` de Moçambique, hoje divulgado, a S&P escreve que a aceleração do crescimento da economia, de 3,8% em 2016 para 4% este ano e um ponto percentual acima em cada ano até 2020 "será alicerçada nos desenvolvimentos positivos na indústria do gás, como a Decisão Final de Investimento da ENI na Bacia do Rovuma", cujos principais contributos para a economia só vão sentir-se depois de 2020, o horizonte das previsões da S&P.

Na avaliação sobre o andamento da economia, os analistas Rhavi Bhatia e Gardner Rusike, que assinam o relatório, dizem que nos próximos anos "um peso da dívida particularmente elevado, juntamente com a procura interna fraca e baixos níveis de investimento, vão continuar a pesar nas perspetivas de evolução da economia moçambicana".

O PIB per capita, por exemplo, desceu para 371 dólares por habitante, "quase metade do seu nível há três anos", antes da queda dos preços das matérias-primas e da divulgação de dívidas de empresas públicas com garantia do Estado que foram escondidas dos doadores internacionais e das instituições nacionais.

As previsões para a evolução da dívida pública face ao PIB apontam para um rácio na ordem dos 128,1% este ano, acima dos 127,5% do ano passado, e significativamente acima dos 94,7% de 2015.

Até 2020, a S&P estima que a dívida pública desça para 125,6% do PIB em 2018 e depois mais significativamente, para 119,3 e 111,7% do PIB nos dois anos seguintes.

Na ação de `rating` hoje divulgada, a S&P manteve o `rating` para a dívida em moeda externa de Moçambique em `Incumprimento Seletivo` e também manteve a dívida emitida em meticais abaixo da recomendação de investimento.

A perspetiva de evolução (`Outlook`) para as emissões de dívida em meticais mantém-se Estável, o que significa que "não é previsível que haja uma melhoria na avaliação da dívida interna nos próximos 12 meses", enquanto as emissões em moeda externa, os chamados `eurobonds`, não têm uma previsão de evolução porque são um facto - o incumprimento financeiro - e não uma avaliação da capacidade do emissor para pagar aos credores.