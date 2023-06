Moçambique diz que causas para descida de `rating` estão resolvidas

"A avaliação recente do ´rating` do país baseou-se num quadro retroativo, sobretudo nos primeiros meses do ano, um período em que o impacto da reforma salarial era muito elevado", referiu o ministro da Economia e Finanças moçambicano, Max Tonela, numa conferência de imprensa, em Maputo.

O governante espera que "a partir do mês de julho as contas voltem aos carris, de acordo com as projeções estabelecidas", referindo que a capacidade de cumprimento do Governo é sólida, por força das correções nas falhas detetadas na Tabela Salarial Única (TSU).

Na última semana, a agência de notação financeira S&P desceu o ´rating` das emissões de dívida em moeda local para `default`, durante 24 horas, para refletir os atrasos nos pagamentos que existiram entre fevereiro e maio.

A agência colocou depois o rating num nível abaixo do que estava antes do `default` temporário.

"Para este ano, nós temos, do ponto de vista de reembolso de capital e de juros", com a dívida interna e externa, recursos avaliados em 1,5 mil milhões de dólares e, "neste momento, foram já pagos pelo Estado 764 milhões de dólares", acrescentou.

O envelope financeiro já desembolsado para o serviço da dívida corresponde a 48% de encargos projetados para este ano nesta rubrica, enfatizou Max Tonela.

"O Governo tem já as condições para continuar a cumprir" as obrigações com os credores internos e externos, reafirmou.

Além de medidas corretivas na reforma salarial, prosseguiu, o executivo aposta igualmente na diversificação das fontes de financiamento da despesa.

Na ocasião, o ministro da Economia e Finanças sublinhou que a economia do país segue uma trajetória de crescimento que vem registando desde o último ano, prevendo-se que o Produto Interno Bruto (PIB) alcance este ano 5%, depois de 4,1% em 2022.