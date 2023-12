Moçambique e consórcio internacional acordam construção de hidroelétrica de 4.600 milhões de euros

Os acordos hoje celebrados em Maputo formalizam o papel do consórcio liderado pela EDF como parceiro estratégico do empreendimento e responsável pelo desenvolvimento, construção e operação da Hidroelétrica de Mpanda Nkua, uma infraestrutura que terá capacidade de produção de 1.500 MegaWatts (MW).

Além da EDF, o consórcio internacional é constituído pela petrolífera francesa TotalEnergies e pela japonesa Sumitomo Corporation, detendo conjuntamente 70% da hidroelétrica.

Em representação do Estado moçambicano, detém os restantes 30% a Hidroelétrica de Cahora Bassa (HCB) e a Eletricidade de Moçambique (EDM).

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse, após a assinatura dos acordos, que o empreendimento vai contribuir para que Moçambique seja um dos países na "dianteira da transição energética", para fontes limpas.

"É com muita expetativa e satisfação que hoje testemunhamos uma etapa crucial no sentido de implementação de um dos empreendimentos estruturantes no setor energético no período pós-independência", afirmou Nyusi.

Mpanda Nkua, prosseguiu, vai aumentar a capacidade de geração de energia e contribuir para a satisfação das necessidades do país e da África Austral.

O chefe de Estado moçambicano declarou que a infraestrutura também vai reforçar as possibilidades de o país atingir a meta de acesso universal à energia e da industrialização, intensificando a diversificação da economia.

Filipe Nyusi sustentou que os acordos hoje rubricados são a continuidade dos compromissos de Moçambique com a transição energética e a aposta nas renováveis.

"Nós vamos continuar a diversificar as fontes de energia, muito brevemente, vamos acrescentar a energia eólica no nosso vocabulário", frisou.

Filipe Nyusi destacou a criação de cerca de sete mil empregos diretos, dos quais 95% para moçambicanos, na fase de construção da hidroelétrica, e de mais de três mil empregos, na fase de operação.

O projeto vai gerar receitas acima de 6,2 mil milhões de dólares (5,7 mil milhões de euros) durante a fase de operação, acrescentou Nyusi.

Por seu turno, a secretária do Estado de França, Chrysoula Zacharopoulo, disse que a parceria entre entidades moçambicanas e francesas em torno de um empreendimento energético de fonte hídrica e renovável traduz o compromisso com a aposta na transição energética e na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

"Os países mais desenvolvidos têm responsabilidades acrescidas no apoio aos países mais vulneráveis ao impacto das mudanças climáticas", declarou Zacharopoulo.

Aquela responsável sublinhou a exposição de Moçambique às "catástrofes climáticas", como ciclones, enfatizando a pertinência no desenvolvimento de empreendimentos como Mpanda Nkua, uma vez que será alimentado por fonte hídrica.

Com a entrada em funcionamento de Mpanda Nkua, a hidroelétrica de Cahora Bassa, construída no período colonial, continuará a ser a maior do país, com capacidade de produção atual de 2.075 MW.