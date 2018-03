Moçambique está a prolongar negociações com os credores de propósito

Lusa22 Mar, 2018, 16:03 | Economia

"As negociações sobre a reestruturação da dívida vão prolongar-se durante vários anos; estes atrasos servem a Frelimo, o partido no poder, cujos principais membros contratarem os empréstimos que foram considerados `ilegais` por um inquérito parlamentar e um exemplo de `crónica má conduta` por auditores internacionais", lê-se num comentário dos analistas da revista britânica The Economist.

De acordo com a análise, enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, "as negociações prolongadas também servem provavelmente os bancos Credit Suisse e VTB, que trataram dos empréstimos, já que podem ser responsabilizados pela negligência em não terem identificado ilegalidades e ou corrupção".

Para os analistas, as propostas feitas pelo Governo são uma tentativa de "jogar duro com os credores", exemplificada pelas previsões de crescimento económico em baixa (3,5% ao ano até 2022), contra as da Economist, por exemplo, que apontam para uma expansão económica de 4,6%.

Se o Governo quisesse realmente acelerar o processo de reestruturação da dívida, escrevem os analistas, "podia, por exemplo, repudiar as garantias soberanas sobre os empréstimos comerciais e, se isso fosse aceite pelos tribunais internacionais, e provavelmente seria, isso iria aliviar significativamente as pressões sobre as finanças públicas".

No entanto, concluem, "isso iria expor membros da direção da Frelimo a acusações", e por isso "as investigações legais em curso no Reino Unido, Estados Unidos e Suíça são as únicas coisas que podem acelerar o processo de reestruturação da dívida".

O Governo de Moçambique propôs na terça-feira aos credores e investidores na dívida pública um perdão de 50% da dívida atrasada, ou seja, 318 dos 636 milhões de dólares de dívida que já devia ter sido paga.

De acordo com o documento apresentado aos credores em Londres, Moçambique propõe um `haircut` [perdão de dívida] de 50% nos juros passados e nas penalizações, caso existam", e alterações às taxas de juro e à maturidade da emissão de dívida, cujo prazo inicial terminava em 2020 e já foi alargado para 2023 no final de 2016.

As diretrizes da reestruturação, lê-se no documento, são "um cupão e taxas de juro muito baixas até 2023, uma taxa de juro ou cupão para além de 2023 em níveis moderados para lidar com os constrangimentos no serviço da dívida, um `haircut` nos juros passados e capitalização do saldo, limitadas amortizações até 2028 e oferta de pagamentos em moeda local aos detentores nacionais da dívida".

Na apresentação aos investidores e credores sobre os passos que o Governo defende para reestruturar a dívida pública, que atingiu níveis insustentáveis para as finanças públicas moçambicanas, o executivo propõe aos credores a opção de trocarem os títulos por um de três instrumentos financeiros.

Em todas elas, a maturidade é alargada em oito, 12 ou 16 anos, sendo que nesta última será pago duas vezes por ano um cupão de 2% até ao quinto ano e depois um de 3% entre o quinto e o décimo ano, que sobe para 6% a partir desse ano.

Na prática, Moçambique suaviza as prestações da dívida nos próximos anos e aceita pagar mais no final do período, contando com as receitas do gás natural, que deverão entrar em força a partir da próxima década.