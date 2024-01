Moçambique importou um milhão de euros por dia em automóveis em 2023

De acordo com um relatório estatístico do Banco de Moçambique, com dados de três trimestres de 2023, as importações de viaturas ascenderam em nove meses a 314,2 milhões de dólares (286 milhões de euros).

Em todo o ano de 2020 (quatro trimestres) essas importações atingiram os 253,8 milhões de dólares (231,8 milhões de euros), no ano seguinte totalizaram 345,5 milhões de dólares (315,6 milhões de euros) e em 2022 foram 369,3 milhões de dólares (337,3 milhões de euros).

No primeiro trimestre de 2023, as importações de automóveis por Moçambique totalizaram 101,7 milhões de dólares (92,9 milhões de euros), no seguinte 112,9 milhões de dólares (103,1 milhões de euros) e no terceiro, de julho a setembro, 99,6 milhões de dólares (90,9 milhões de euros).

Entre o total de 1.522,6 milhões de dólares (1.390 milhões de euros) em importações de bens de consumo por Moçambique de janeiro a setembro de 2023, as viaturas automóveis lideraram neste período, com mais de 20%.

Nos três trimestres de 2023, as importações globais feitas por Moçambique, que incluem ainda bens intermédios, bens de capital e outros, ascenderam a 6.570 milhões de dólares (6.002 milhões de euros), quando em todo o ano de 2022 totalizaram 13.337,3 milhões de dólares (12.184 milhões de euros) e no ano anterior 7.961,9 milhões de dólares (7.273 milhões de euros).