Moçambique não fez pedido ao FMI sobre sustentabilidade da dívida

"Não há e não houve nenhum pedido de Moçambique sobre a iniciativa em debate", na quarta-feira, durante o quarto Fórum sobre a Resiliência em África, organizado na Internet pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), esclarece - ou seja, o FMI não rejeitou qualquer solicitação de Moçambique sobre análise da sustentabilidade da dívida, porque não a houve.



Em causa está o anúncio pelo BAD de que está a preparar emissão de dívida especificamente para países afetados por conflitos, como é o caso de Moçambique, para que possam financiar-se para relançar as economias, particularmente nas regiões mais atingidas.



Num painel de debate em que também participava Abebe Selassie diretor do departamento africano do FMI, o ministro da Economia e Finanças moçambicano "questionou o parceiro de painel sobre qual seria o tratamento das SIIBs (o instrumento anunciado pelo BAD) na avaliação de sustentabilidade da dívida", feita pelo FMI.



"O diretor do FMI para África respondeu" e o ministro moçambicano, Adriano Maleiane, "concordou com a explicação dada", sem qualquer pedido, conclui a mesma nota do Ministério.



O debate tinha por título "O nexo entre segurança, crescimento económico e investimento".



Já na parte final, dedicada a perguntas rápidas entre os participantes, Adriano Maleiane perguntou a Abebe Selassie: "Como é que isto (este novo instrumento) vai ser tratado em termos de análise de sustentabilidade da dívida?".



"A minha primeira reação, conceptualmente, é que se o instrumento cria dívida e risco, tem de ser tratado como tal, e não ser encarado assim é tentar encobrir a dívida e não enfrentar a realidade", respondeu o diretor do departamento africano do FMI.