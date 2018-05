Moçambique perde 80 milhões de dólares do BAD por ano por causa da dívida insustentável

Lusa23 Mai, 2018, 10:27 | Economia

"É difícil definir um número exato, mas Moçambique poderia receber pelo menos duas ou três vezes mais do que os 30 a 40 milhões atuais, até 120 milhões por ano", disse Pietro Toigo, em entrevista à Lusa, à margem dos Encontros Anuais do BAD, que decorrem esta semana em Busan, na Coreia do Sul.

"Na política do banco é importante que emprestemos de forma responsável, por isso para países que estão em situação de endividamento muito alto só podemos fazer donativos e não empréstimos; sendo só donativos, só podemos doar uma quantidade mais pequena", explicou Pietro Toigo, acrescentando que "enquanto o endividamento de Moçambique for muito alto, o BAD não pode fazer empréstimos, só pode fazer donativos".

O responsável vincou que as verbas que Moçambique deixa de receber têm a ver com a necessidade de manter a segurança nos financiamentos do Banco e rejeitou qualquer ideia de punição, explicando que o maior objetivo do BAD é que a questão da sustentabilidade da dívida seja resolvida, para que no futuro seja possível aceder a financiamento sustentado para o desenvolvimento.

Questionado sobre quais são os parâmetros de definição da dívida insustentável, o representante residente do BAD em Maputo respondeu que são os mesmos seguidos pelas instituições financeiras multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI).

"Não é só um número, há vários critérios como a percentagem de exportações ou de impostos sobre a dívida, geralmente utilizamos os critérios do FMI que estão definidos, mas ainda assim, enquanto banco africano, queremos discutir várias perspetivas no sentido da gestão orçamental, mas o quadro seguido é o mesmo por todas as instituições multilaterais", disse Toigo, que lidera uma equipa de 15 técnicos em Maputo.

Sobre a relação entre o BAD e o Governo moçambicano desde a divulgação do escândalo das dívidas ocultas, Pietro Toigo explicou que o relacionamento institucional não mudou, ao contrário da relação bancária.

"No sentido da relação entre o Banco e os objetivos de apoiar o desenvolvimento, a relação não mudou; o problema é mais bancário, porque somos um banco com `rating` triplo A e temos de defender o nosso acionista e o nosso capital, limitando empréstimos com alto risco de crédito", disse.

"Enquanto o problema da sustentabilidade da dívida não for resolvido, a quantidade de recursos que podemos emprestar a Moçambique fica um pouco mais limitada do que seria" caso a dívida fosse mais baixa, precisou.

"Potencialmente, numa situação de dívida sustentável, poderemos investir até mil milhões de dólares em Moçambique, juntando os donativos e os empréstimos, mas atualmente a quantidade é ainda muito menor", concluiu Pietro Toigo, referindo-se aos 600 milhões de dólares de empréstimos para projetos em curso, que poderiam ir, em conjunto com os donativos, até mil milhões nos próximos anos.

A reunião dos governadores do BAD decorre esta semana na Coreia do Sul e tem como tema oficial `Acelerando a Industrialização de África`, e decorre num contexto de crescimento fraco no continente e de dívida pública excessiva.

Os Encontros Anuais são uma das maiores reuniões económicas sobre o continente africano, juntando chefes de Estado, acionistas de referência no setor público e privado, governadores dos 80 bancos centrais que são acionistas do BAD e académicos e parceiros para o desenvolvimento.