Partilhar o artigo Moçambique voltou a cair dois lugares para 25º. lugar no Índice Ibrahim de Boa Governação Africana 2018 Imprimir o artigo Moçambique voltou a cair dois lugares para 25º. lugar no Índice Ibrahim de Boa Governação Africana 2018 Enviar por email o artigo Moçambique voltou a cair dois lugares para 25º. lugar no Índice Ibrahim de Boa Governação Africana 2018 Aumentar a fonte do artigo Moçambique voltou a cair dois lugares para 25º. lugar no Índice Ibrahim de Boa Governação Africana 2018 Diminuir a fonte do artigo Moçambique voltou a cair dois lugares para 25º. lugar no Índice Ibrahim de Boa Governação Africana 2018 Ouvir o artigo Moçambique voltou a cair dois lugares para 25º. lugar no Índice Ibrahim de Boa Governação Africana 2018

Tópicos:

Governação Africana, Sustentável,