Moda portuguesa presente em 6 edições da semana da moda de Paris até 2023

O Portugal Fashion e a Tranoï, parceiro oficial da Semana da Moda de Paris, assinaram um acordo para seis edições em Paris e três edições no Porto até outubro de 2023, lê-se num comunicado enviado à agência Lusa.

"O acordo com a Tranoï é mais um passo importante para a internacionalização dos `designers` portugueses na sua vertente mais comercial e de negócio. Um ponto primordial, e fundamental, para o Portugal Fashion na promoção da moda portuguesa além-fronteiras. Com esta parceria, e tirando partido da enorme rede de contactos (...), há uma possibilidade real para que `designers` e marcas portuguesas tenham hipóteses de negócios e sejam, dessa forma, sustentáveis financeiramente", defende Mónica Neto, diretora do Portugal Fashion.

A primeira participação em Paris, depois a assinatura do acordo, vai ser na semana da moda masculina que vai decorrer no próximo mês de junho, no Palais Tokyo, com os designers David Catalán, Estelita Mendonça e Huarte.

"A cada edição o Portugal Fashion ficará responsável pela proposta dos nomes para a participação, ficando a escolha e a curadoria das marcas a cargo da Tranoï, usando o seu conhecimento de vários anos e avaliando o posicionamento internacional que cada marca pode ter nos vários mercados mundiais", acrescenta o comunicado.

O diretor executivo da Tranoï, Boris Provost, assume-se "muito feliz" por receber os `designers` de Portugal, e por poder ajudar a divulgar o seu trabalho junto dos profissionais da moda.

"Os `designers` portugueses que vamos receber nas próximas seis edições da Tranoï fazem parte de uma nova geração de `designers` que têm uma visão ambiciosa da moda. Agradeço ao Portugal Fashion pelo envolvimento".

O Portugal Fashion é um projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), que conta com o apoio dos seus parceiros estratégicos e é cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020 --- Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, com fundos provenientes da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.