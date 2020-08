Moda pós-pandemia. Coleções vão ser mais pequenas

As coleções vão ser mais pequenas e a sazonalidade já está a ser repensada Tudo porque os consumidores deverão comprar menos e optar cada vez mais por artigos sustentáveis e pela via digital.



Quem trabalha no sector adivinha uma verdadeira revolução na área da produção e comercialização do vestuário.