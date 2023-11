Moedas diz que é "quase impossível oposição chumbar" orçamento de Lisboa para 2024

"Parece-me quase impossível a oposição chumbar" a proposta, afirmou o autarca aos jornalistas, à margem de uma visita à Web Summit, na Feira Internacional de Lisboa.

Atualmente, o executivo da Câmara de Lisboa, que é composto por 17 membros, integra sete eleitos da coligação "Novos Tempos" (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança) -- que são os únicos com pelouros atribuídos --, três do PS, dois do PCP, três do Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), um do Livre e um do BE.

A proposta de orçamento da Câmara de Lisboa para 2024 é de 1,3 mil milhões de euros, "bastante alinhado" com o deste ano (1,3 mil milhões), apesar de o saldo de gerência ser "bastante inferior", anunciou hoje de manhã o vice-presidente da autarquia, Filipe Anacoreta Correia, durante a apresentação do documento.