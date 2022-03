"Momento de absoluta exceção". Costa aborda lições a "retirar para o futuro"

A dirigir-se aos eurodeputados, António Costa começou por recordar, declarou o primeiro-ministro português no Parlamento Europeu.Dois anos após o início da pandemia, “todas as economias europeias estão a crescer e em recuperação”. E, continuou Costa, o desemprego encontra-se “abaixo dos valores pré-pandemia no conjunto da União”.



“Este é o resultado da resposta pronta, coordenada, abrangente e ousada que a União desta vez foi capaz de dar e, que não podia ser mais contrastante com o legado da anterior crise”, louvou.



Mas, perante a invasão da Ucrânia pela Rússia e as possíveis consequências nas economias europeias com a escalada dos preços da energia, a rutura em muitas cadeias de valor e a incerteza global, o chefe do Executivo questionou:

A participar como orador principal num painel sobre “que lições retirar para o futuro”, o chefe de Governo comentou que, não sendo académico, não iria “responder sobre como deveria ser num mundo ideal”, mas sim avançar, “enquanto político”, com algumas ideias que considera necessárias e possíveis, e recuperou então uma que já avançara em 2017, o Instrumento Orçamental para a Convergência e a Competitividade, o chamado BICC, que considerou “embrião” do plano de recuperação acordado pelos 27 em 2020 para fazer face à crise da pandemia.





A primeira lição, mencionou António Costa, “é que as regras são essenciais para o bom funcionamento da União Europeia, mas exigem que as apliquemos com inteligência”, assegurando “trajetórias de redução dos défices e das dívidas que sejam sustentáveis económica, social e politicamente e responsavelmente ajustadas às circunstâncias”.



“A segunda lição é de que precisamos de um instrumento conjunto e permanente de estabilização para resposta às crises”, continuou, referindo que a atual crise “demonstra bem a importância de dispormos de instrumentos permanentes, que nos permitam agir de forma tempestiva” e que “funcionem como pilares de estabilidade e de confiança, em face de crises cuja natureza será, necessariamente, diversa”.







Também neste caso, apontou que já há um instrumento que pode servir de modelo, designadamente o mecanismo de estabilização macroeconómica SURE, criado também durante a crise da covid-19, que “apoiou 31 milhões de trabalhadores, um quarto da população ativa dos 19 Estados-membros que a ele recorreram”.







E a terceira lição apresentada pelo primeiro-ministro é “que o investimento é a base da prosperidade presente e futura e que é possível desenhar soluções conjuntas que potenciam a prosperidade da União e de cada um dos seus membros”.





“Já em 2017, numa conferência organizada pela Comissão Europeia, tive a oportunidade de propor que precisávamos de um instrumento de política orçamental conjunto, centrado no investimento para a promoção da convergência real”, recordou, referindo-se a um instrumento que acabou por ficar, sobretudo a nível orçamental, muito aquém da ideia original, mas que, no seu entender, serviu de algum modo de inspiração à bazuca de 750 mil milhões acordada para superar a crise da covid.