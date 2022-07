Mongólia diz que novo gasoduto Rússia - China avança conforme planeado

O gasoduto prevê a construção de um gasoduto de 962 quilómetros, com cinco estações de compressão em território mongol.

Durante a reunião, Batmunkh enfatizou a necessidade de "intensificar" o estabelecimento do corredor económico China -- Mongólia - Rússia, do qual faz parte a recém-inaugurada ponte fronteiriça Heihe, no norte da China, segundo a agência de notícias local Montsame.

O plano, assinado em 2016, faz parte do que é oficialmente conhecido como Iniciativa `Uma Faixa, Uma Rota`. O gigante projeto de infraestruturas internacional, lançado pela China, visa ligar o Sudeste Asiático, Ásia Central, África e Europa, através de novas rotas comerciais.

Ambos os governantes destacaram o desenvolvimento bem-sucedido da aliança estratégica abrangente entre os dois países e expressaram o seu compromisso de fortalecê-la.

Na reunião, acrescenta a agência mongol, foram discutidos os acordos alcançados durante a visita à Rússia do Presidente mongol, Ukhnaa Khurelsukh, no ano passado, além de "avaliar o estado atual das relações" e trocar opiniões sobre cooperação futura.

Lavrov também fez uma visita de cortesia a Khurelsukh, na qual expressou a disposição do país em continuar a cooperar com a Mongólia "em todos os aspetos", segundo a Monsame.