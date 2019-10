Montante de crédito à habitação atingiu novo máximo

Uma prova da pouca eficácia no controlo do crédito concedido: no espaço de um ano o crédito aumentou assim 20%.



Os dados do Banco de Portugal demonstram que nos primeiros oito meses deste ano já foram emprestados quase sete mil milhões de euros para a compra de casa.



Também o crédito para consumo aumentou em agosto. Neste caso foram concedidos 466 milhões de euros em empréstimos, o que representa uma subida de 15% face ao ano passado.