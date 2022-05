Montemor-o-Velho emitiu 1.200 cartões que beneficiam munícipes com mais de 65 anos

"O crescimento da população idosa torna ainda mais necessário o desenvolvimento de estratégias de investimento na comunidade sénior e tem merecido, por parte da autarquia de Montemor-o-Velho, uma atenção particular, com o desenvolvimento de um conjunto de programas e atividades diferenciadoras, dirigidas à população sénior do concelho", disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, Emílio Torrão.

O Cartão Montemor Sénior é gratuito e é dirigido a residentes e recenseados no concelho com idade igual ou superior a 65 anos.

"Em Montemor-o-Velho procuramos, simultaneamente, valorizar e estimular o potencial dos maiores de 65 anos, incentivando a sua participação na sociedade e criando respostas sociais ajustadas às suas necessidades", sublinhou o autarca.

Trata-se de um cartão através do qual os seus beneficiários têm "acesso gratuito a vários tipos de atividades" promovidas pelo município, e ainda apoio em diversas áreas, nomeadamente a estimulação da participação em "atividades culturais, desportivas e recreativas", como também "vantagens financeiras em estabelecimentos concelhios aderentes, proporcionando, desta forma, uma melhor qualidade de vida", referiu aquela autarquia do distrito de Coimbra.

A redução de pagamento no acesso aos equipamentos desportivos, isenção do pagamento de taxas municipais e a isenção do pagamento de tarifas fixas são alguns dos benefícios deste cartão.

A Câmara Municipal deu ainda nota de que, no âmbito do Cartão Montemor Sénior, foi também criado o programa "Seniores em Movimento" que, ao longo dos anos, tem "implementado estratégias de estimulação física, cognitiva e de lazer, promovendo a otimização do desempenho físico e cognitivo, prevenindo situações de demência, estimulando a interação social e potenciando um envelhecimento ativo".

Os seniores do concelho têm participado em diversas sessões de atividade física e de estimulação cognitiva, como a ginástica geriátrica, caminhadas, atividades ao ar livre, ações de formação e sensibilização na área da saúde e da segurança, e ainda várias experiências de diversão e convívio.

O pedido de Cartão Montemor Sénior poderá ser submetido nos serviços `online` em https://servicosonline.cm-montemorvelho.pt, podendo, ainda, ser entregue no Balcão Único da Câmara Municipal ou remetido por correio ou pelo endereço eletrónico (geral@cm-montemorvelho.pt).