Montemor-o-Velho estreia Balcão Único Móvel para atendimento à população

Lusa05 Jan, 2018, 17:39 | Economia

"É um projeto inovador que tem em vista a proximidade da Câmara Municipal aos munícipes", disse à agência Lusa Emílio Torrão, argumentando que a inovação está presente quer ao nível do conceito, quer dos equipamentos e software envolvidos, que permitem a ligação à rede informática municipal.

"Permite que qualquer munícipe possa tratar de qualquer assunto como se estivesse na Câmara", frisou o autarca, referindo que o projeto, apresentado publicamente em setembro, "vai operar pela primeira vez em contexto real".

A estreia acontece no sábado, entre as 10:00 e as 12:00, na freguesia de Pereira, na margem esquerda do rio Mondego e, de acordo com informação disponibilizada pela autarquia, a carrinha envolvida no projeto "Montemor-o-Velho + perto de si" dispõe de uma sala de espera e atendimento e está preparada para atender pessoas com mobilidade condicionada, possuindo uma rampa de acesso para o efeito.

"É uma ajuda suplementar àqueles que têm dificuldades em se deslocar aos serviços municipais ou que apresentem mais dificuldades de locomoção", sustenta.

Adianta que, nesta fase, "ainda preparatória, a população interessada vai poder esclarecer todas as dúvidas sobre o atendimento que vai começar a ser disponibilizado".

Na segunda-feira, também entre as 10:00 e as 12:00, o Balcão Único Móvel vai estar na freguesia de Arazede e a intenção da autarquia é a de que aquele equipamento possa percorrer o concelho em "constante proximidade" com os munícipes.